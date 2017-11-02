Компания QuintilesIMS переименовывается в IQVIA

Аналитическая и исследовательская компания QuintilesIMS, как стало известно «ФВ», проводит ребрендинг. В скором времени она будет называться IQVIA.

Компания по предоставлению контрактных услуг в области клинических исследований Quintiles Transnational Holdings и информационно-аналитическая компания IMS Health Holdings достигли соглашения о слиянии в мае 2016 года. Объединенная компания получила название QuintilesIMS Holdings Inc.

Стоит отметить, что типы услуг и бизнеса, которые реализовывала IMS Health в новой компании, составляют около 20% от оборота. Большую же часть бизнеса составляют клинические и другие исследования.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»