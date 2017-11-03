В ГУП «Аптеки Удмуртии» сменился директор

Директором двух государственных фармацевтических предприятий – ГУП «Аптеки Удмуртии» и удмуртского ГУП «Фармация» – стал Константин Егоров. На этой должности он сменил Анастасию Муталенко, которая была назначена на пост заместителя председателя Правительства Удмуртии.

Это следует из данных системы СПАРК-Интерфакс. Раньше Константин Егоров возглавлял удмуртскую розничную торговую сеть «Вкусный дом», которая занимается продажей продуктов питания. Сейчас, согласно данным СПАРК, директором компании является Наталья Ченская. К новым обязанностям он приступил 18 октября 2017 года.

В июле 2017 года руководители ГУП «Аптеки Удмуртии» (Иван Алабужев) и ГУП «Фармация» (Алексей Мерзляков) были уволены из-за выявленных в ходе проверок финансовых нарушений на общую сумму 700 млн рублей. Соответствующее решение было принято на тот момент врио главы республики Александром Бречаловым на экстренном совещании с руководителями правоохранительных структур. Сейчас УФАС Удмуртии планирует привлечь Алабужева и бывшего министра здравоохранения республики Алексея Чуршина к административной ответственности по признакам коррупционного соглашения при участии в торгах на поставку лекарственных средств. В случае признания вины Чуршину и Алабужеву грозят штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, а также (или) дисквалификация на срок до трех лет.

На место Алабужева и Мерзлякова была назначена бывший руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко. Она стала антикризисным менеджером обеих организаций. Ее задачей стала остановка всех процессов, связанных с преднамеренным банкротством. Кроме того, в течение двух месяцев после своего назначения она должна была представить властям республики план финансового оздоровления.

Уже в октябре Муталенко стала заместителем председателя Правительства Удмуртии. По словам Бречалова, под руководством Муталенко предприятие удалось вывести из процедуры банкротства, а также закупить для нужд республики «крайне необходимый мобильный диагностический комплекс».

Государственные аптеки Удмуртии работают под брендом «ГосАптека». По итогам первого полугодия 2017 года «ГосАптека» заняла в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» 81-82-е место с выручкой 770 млн рублей.

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