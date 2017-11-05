Маркировка лекарств из перечня ЖНВЛП должна быть закончена в третьем квартале 2018 года

На очередном заседании правительственной рабочей группы по проведению эксперимента по маркировке контрольными знаками лекарственных препаратов озвучены сроки поэтапного внедрения маркировки в течение 2018 г. При этом штрафные санкции за нарушение правил маркировки до 1 января 2019 г. не предусмотрены.

Этапы внедрения маркировки лекарств предусмотрены приложением к Правилам реализации проекта, которые будут установлены постановлением правительства. Проект документа пока не опубликован на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Однако, как стало известно «ФВ», правительство предлагает полностью обеспечить контрольными знаками препараты, закупаемые по программе «Семь нозологий», в первом квартале 2018 г. Следующие на очереди лекарства из перечня ЖНВЛП. Препараты стоимостью более 500 руб. должны быть промаркированы во втором квартале, все остальные – в третьем. Наконец, все остальные лекарства, обращаемые на рынке, должны получить контрольные знаки в четвертом квартале следующего года.

В законопроекте, который вносит поправки, касающиеся маркировки лекарств в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», говорится, что в части всеобщей маркировки он вступает в силу с 1 января 2019 г. Поэтому, за нарушение правил маркировки, установленных правительством, в 2018 г. никаких штрафных санкций не будет. Однако для госзакупок наличие маркировки на ЛП будет обязательным требованием с учетом установленных правительством сроков.

Принятие законопроекта в первом чтении ожидается 8 ноября 2017 г. Когда будут опубликованы проекты подзаконных нормативных актов пока не известно.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»