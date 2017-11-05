В Госдуме прошел массовый сеанс психотерапии для иностранных фармпроизводителей Маркировка лекарств из перечня ЖНВЛП должна быть закончена в третьем квартале 2018 года » Bionorica отмечает юбилей в России и строит новый завод Мечта сбывается Почти 30 лет назад, в далеком 1989 г., проф. Михаэль Попп принял бразды правления небольшой немецкой фармкомпанией, которая производила лекарства растительного происхождения. «Мы непременно добьемся успеха и широкого признания и станем лидером в своем направлении», — напутствовал своих сотрудников профессор. Тогда эти слова выглядели скорее как далекая, едва ли достижимая мечта. Но она сбылась. Сегодня Bionorica — хорошо известный фармацевтический бренд, а сам производитель возглавляет рейтинги рынка растительных препаратов во многих странах. На пресс-конференции, посвященной 20-летию присутствия компании в России, г-н Попп рассказал о том, какие факторы легли в основу этого стремительного восхождения. «Фармацевтический вестник»