Возбуждено уголовное дело по факту вторичной продажи дорогостоящих препаратов на сумму около 55 млн рублей Bionorica отмечает юбилей в России и строит новый завод » В Госдуме прошел массовый сеанс психотерапии для иностранных фармпроизводителей Встреча на Эльбе Подкомитет по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья во главе с депутатом Александром Петровым 27 октября провел совещание с международными производителями. Цель собрания — выслушать мысли представителей фармкомпаний о российском фармрынке и его регулировании. Эти мнения, конечно, не раз озвучивались на отраслевых конференциях, но одно дело стены конференц-залов, а другое — Госдума. К тому же производители услышали в ответ нужные слова, которые публично со стороны представителей власти не так часто произносятся. «Фармацевтический вестник»