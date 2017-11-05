Возбуждено уголовное дело по факту вторичной продажи дорогостоящих препаратов на сумму около 55 млн рублей

В ходе совместной операции Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с привлечением сотрудников Росздравнадзора выявлен факт вторичной продажи дорогостоящих препаратов «Мабтера» и «Ацеллбия», ранее поставленных по федеральной программе «7 нозологий» в ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» г. Санкт-Петербург, в другие медицинские учреждения региона.

Правоохранительные органы зафиксировали незаконный сбыт 1364 упаковок этих дорогостоящих противоопухолевых препаратов на общую сумму в 54 852 734 руб. По факту мошенничества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«Выявление вторичной продажи дорогостоящих фармпрепаратов стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по маркировке лекарственных средств», – сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Фармацевтический вестник»