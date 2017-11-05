Alvogen будет продавать в США аналог Tamiflu в виде порошка для пероральной суспензии

Исландская фармацевтическая компания Alvogen первой получила от FDA разрешение на продажу в США дженерика препарата Tamiflu (oseltamivir phosphate) в дозировке 6 мг/мл в виде порошка для приготовления пероральной суспензии, сообщает FirstWord Pharma. В декабре 2016 г. Alvogen получил разрешение американского регулятора на продажу аналога Tamiflu а капсулах.

По данным IMS Midas, ежегодный объем продаж oseltamivir в виде пероральной суспензии в США составляет 312 млн долл.

Как сообщили в Alvogen, в процессе разработки или рассмотрения FDA находятся 75 дженериков. В 2015 г. объем продаж оригинальных брендов этих препаратов превысил 25 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»