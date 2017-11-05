RPA в фармацевтике: будут ли фармкомпании «нанимать» ботов?

Фармацевтика — одна из самых интеллектоемких отраслей экономики, однако и в ней много рутинной работы. Довольно часто приходится вбивать данные, переносить их из одной системы в другую, структурировать информацию, тратить время на подготовку шаблонных форм, составление отчетов и прочие задачи класса «принеси-подай». Эту работу выполняют специалисты с низкой квалификацией: нередко именно эта часть бизнес-процессов наименее эффективна с точки зрения расходов и содержит больше всего ошибок. О том, как перестать об этом беспокоиться, рассказывает Илья Народицкий, директор по развитию международного бизнеса системного интегратора Navicon.

Кто самое слабое звено?

Работа с персоналом отнимает у компаний огромное количество ресурсов: по оценкам производителя ПО для рекрутинга Beamery, только в США текучесть кадров обходится бизнесу в 160 млрд долларов ежегодно. При этом, в фармкомпаниях быстрее всего «утекают» низкоквалифицированные сотрудники: им проще найти работу на замену, и они меньше чувствуют ответственность за результат компании. Именно этих сотрудников чаще всего приходится переучивать и мотивировать. Кроме того, каждый новый работник проходит через период адаптации, когда он выполняет свои обязанности медленно и с ошибками.

В этой ситуации менеджменту приходится искать системные пути решения этой проблемы. Первый и довольно очевидный — аутсорсинг персонала и бизнес-процессов, когда всю «головную боль» берет на себя третья сторона. Однако в России рынок аутсорсинга развит слабо, а потому редко получается найти надежного партнера, который не подведет. Во многом поэтому в нашей стране начинает развиваться второй способ: роботизированная автоматизация процессов, хорошо известная на западе под аббревиатурой RPA.

Что такое RPA и зачем оно фармкомпании?

RPA — это программы, которые моделируют действия человека в простых, хорошо формализованных задачах. Боты первого уровня могут быстро и точно выполнять простую работу: например, принимать претензии, сортировать их, регистрировать в системах учета инцидентов, отправлять клиентам письма. Но это лишь самый очевидный пример применения — реальная настройка бота зависит только от того, какие процессы по факту есть в компании.

Боты действительно существенно оптимизируют издержки компании: в первую очередь, снижаются фонд оплаты труда и косвенные издержки, связанные с оформлением отпускных и больничных, а также на увольнение и поиск нового персонала. Но это еще не все.

Созданные боты также не требуют выходных, отпусков, работают в режиме 24/7. Объем операций, которые могут быть произведены с помощью RPA, намного больше, чем может выдержать сотрудник. В среднем сокращение времени на проведение операции — более 70%, а количество ошибок — до 99% меньше. Меньше ошибок — меньше затрат на их устранение.

Изначально технологии RPA стали использоваться в фармацевтическом производстве и тестировании препаратов, где их преимущества более очевидны. В частности, боты широко используются в процессах R&D, причем как у фармпроизводителей, так и у специализированных организаций, так называемых называемым CRO (Contract Research Organizations). В частности, боты принимают на себя всю работу по вводу данных в статистические базы и проверку их качества, осуществляют мониторинг соответствия протоколов требованиям, предоставляют данные регулирующим органам.

Кроме существенного повышения продуктивности и снижения затрат, у механизмов RPA есть еще два важных преимущества. Во-первых, они требуют очень незначительных (а то и вовсе никаких) инвестиций в ИТ-инфраструктуру и вычислительные мощности. Во-вторых, многие бот-инструменты не требуют умения программировать для их настройки: фармкомпании могут создавать новых ботов с использованием интерфейса Drag&Drop. А еще они не требуют интеграции с работающими ИТ-системами.

Благодаря этим же преимуществам технологии «добираются» до коммерческих отделов и других департаментов в офисах фармкомпаний. Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что через 5-7 лет боты станут привычным элементом работы для фармпроизводителей — достаточно посмотреть на цифры.

Немного цифр

По оценкам консалтинговой компании McKinsey & Company, около 30% процессов в 60% отраслей могут быть автоматизированы уже сегодня (исследование 2017 года).

По их же оценке, внедрение RPA и искусственного интеллекта будет ежегодно с 2015 по 2065 год давать прирост в мировой экономике от 0,8% до 1,4% (для сравнения, ИТ в 1995-2005 гг давали лишь 0,6% каждый год).

(для сравнения, ИТ в 1995-2005 гг давали лишь 0,6% каждый год). Согласно отчету «Будущее рынка труда», первыми будут полностью автоматизированы функции телемаркетинга и юридического обеспечения – оценочная вероятность их замены ботами составляет 99% и 94% соответственно.

По данным синдицированного исследования «Прогноз развития RPA в 2017-2022 гг», объем мирового рынка RPA к 2022 году превысит 5 миллиардов долларов.

Могут ли боты стать умнее?

Конечно, RPA — лишь первая стадия создания цифровой фармкомпании. В сочетании с инструментами искусственного интеллекта и элементами машинного обучения боты могут выполнять существенно более высокоуровневые действия. Например, если дополнить RPA технологией распознавания образов на базе машинного обучения, их можно использовать в процессах R&D. Например, можно научить бота сравнивать изображения здоровых и пораженных клетках, после чего фиксировать результаты испытания лекарства — таким образом, процесс становится более дешевым даже без привлечения третьей стороны.

Консалтинговая компания Deloitte уже представила свой «спектр возможностей автоматизации». В рамках их классификации можно выделить 4 степени роботизации:

RPA. Имитация человеческих действий — инструменты выполнения задач (как простых, так и сложных) на базе четких правил. Интеллектуальная автоматизация. Имитация человеческих суждений с использованием машинного обучения — в таких процессах машина использует рассуждения и трактует действия человека. Когнитивные механизмы. Расширение возможностей человеческого интеллекта для принятия решений, основанных на прогнозах (например, спроса на фармпрепараты). Имитация человеческого интеллекта и воспроизведение мыслительного процесса — правда, специалисты Deloitte признают, что сегодня это невозможно.

Спектр задач, которые уже сегодня может решать связка RPA и искусственного интеллекта довольно широк – от регистрации результатов клинических испытаний до выработки рекомендаций по ведению бизнеса. Рынку уже известны случаи, когда целые бизнес-подразделения заменялись роботом, способным как производить рутинные операции, так и принимать сложные решения и действовать в соответствии с ними. Для этого используется связка из 4 основных технологий:

RPA позволяет автоматизировать простые рутинные операции, не требующие принятия сложных решений;

Искусственный интеллект и машинное обучение (AI и ML) дают возможность самообучаться и принимать решения на основе данных об эффективности;

Оптическое и голосовое распознавание позволяет идентифицировать визуальные образы и речь;

Технологии управления бизнес-процессами (BPM) помогают выстраивать взаимодействие разных подразделений, систем и сотрудников.

Что происходит сегодня на практике?

Несмотря на то, что и в России, и на Западе рынок уже готов к внедрению технологий RPA, реализованных проектов пока единицы. В СМИ иногда попадают упоминания о проектах в фармацевтических гигантах — например, об автоматизации налоговых операций в Pfizer и использовании роботов в исследованиях Novartis. Большинство проектов все еще широко не освещаются, и тому есть причина: пока эти технологии не внедряются повсеместно (как, например, CRM), поэтому служат способом первыми получить конкурентные преимущества за счет оптимизации затрат.

В то же время, уже очевидно, что доверие рынка к роботизации будет постепенно расти. По мере этого все больше задач будут выполнять боты, в то время как люди смогут заниматься более интересной и творческой работой — ведь автоматизация не только забирает рабочие места, но и создает новые.

Источник публикации: Navicon

«Фармацевтический вестник»