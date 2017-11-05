Константин Егоров возглавил ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии»

Бывший директор ООО «Вкусный дом» Константин Егоров возглавил ГУП «Фармация» и ГУП «Аптеки Удмуртии», пишет kommersant.ru. Предыдущего руководителя, Анастасию Муталенко, 2 октября депутаты согласовали в качестве вице-премьера республики.

Как сообщал «ФВ» ранее, в июле 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов публично заявил, что в действиях обоих предприятий наблюдаются признаки преднамеренного банкротства.

Оба предприятия резко ухудшили финансово-экономические показатели за 2016 год. В отношении этих организаций были проведены контрольные мероприятия.

По результатам комплексной проверки установлено, их совокупный убыток увеличился более чем на 30 млн руб., на такую же сумму снизилась стоимость чистых активов. При этом кредиторская задолженность возросла более чем на 100 млн руб. Общая сумма выявленного из-за нарушений ущерба составила более 700 млн руб.

В связи с такой ситуацией Александр Бречалов потребовал освободить от занимаемых должностей руководителя ГУП «Аптеки Удмуртии» Ивана Алабужева и главу ГУП «Фармация» Алексея Мерзлякова. В качестве антикризисного менеджера назначена руководитель проекта ОНФ «За честные закупки», член центрального штаба ОНФ Анастасия Муталенко.

В начале октября А. Муталенко сообщила, что ситуация на предприятии стабилизировалась и фиксируется стабильный финансовый рост.

«Все поставщики сегодня с нами работают. Хотя у нас начинались прецеденты непонимания, но сейчас регулярные платежи, регулярное взаимодействие. С теми поставщиками, к которым есть вопросы, подписаны графики платежей. Доходы стабильные», – подчеркнула она.

По ее словам, планируется, что весной предприятие выйдет на безубыточность и следующий финансовый год закончит с прибылью.

«Фармацевтический вестник»