Teva снижает прогноз на 2017 г. из-за дженериков Copaxone и ситуации на американском рынке

Акции израильской фармацевтической компании Teva упали на 21% после того, как компания объявила о снижении прогноза на 2017 г. на фоне более раннего, чем ожидалось вывода на рынок дженериков препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone, сообщает FirstWord Pharma.

Кроме того, на финансовые показатели 2017 г. негативно повлияло снижение продаж новых дженериков в США. Их объем прогнозируется на уровне 400 млн долл., а не 500 млн долл., как ожидалось ранее.

По прогнозу Teva, в 2017 г. прибыль на акцию составит 3,77–3,87 долл. при объеме продаж 22,2–22,3 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 4,30–4,50 долл. и 22,8–23,2 млрд долл. соответственно. Аналитики ожидают 4,19 долл. и 22,6 млрд долл.

В III квартале 2017 г. объем продаж дженериков в США сократился на 9% и составил 1,2 млрд долл. В компании это относят за счет сложной ситуации на дженериковом рынке США.

Квартальный объем продаж препарата Copaxone сократился на 7% – до 987 млн долл. В США этот показатель по препарату снизился на 8% – до 802 млн долл. Ранее голландская фармкомпания Mylan объявила о лонче дженериков Copaxone в США.

Общий объем продаж дженериков снизился на 8%, составив 3 млрд долл. В Европе продажи дженериков выросли на 6% – до 985 млн долл. благодаря сделке по приобретению дженерикового бизнеса у Allergan. Объем продаж дженериков в других странах мира упал на 18% – до 843 млн долл.

Общий объем продаж Teva в III квартале 2017 г. увеличился на 1% и составил 5,6 млрд долл. Без учета колебания валютных курсов рост составил 4%. Чистая прибыль составила 595 млн долл. против 412 млн долл. годом ранее.

Как отметил финансовый директор Teva Майкл МакКлеллан, компания планирует в текущем году погасить часть задолженности на сумму 3,5–4 млрд долл., а не на 5 млрд долл., как планировалось ранее. Долг в размере 34,7 млрд долл. возник в связи с приобретением дженерикового бизнеса Allergan.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»