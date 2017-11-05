Компания, близкая к «Таширу», приобрела 50% МК «Юникс»

Совладельцем одного из крупнейших поставщиков медоборудования МК «Юникс» стала ЗАО «Т-Медика». Эта структура, установил Vademecum, близка к ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

Как следует из ЕГРЮЛ, 27 октября 2017 года 50 % ООО МК «Юникс» перешли к ЗАО «Т-Медика» от Яхи Амирова. Еще 50% сохранил основатель и генеральный директор «Юникса» Арам Бекчян.

ЗАО «Т-Медика» зарегистрировано в феврале 2017 года в Армении по адресу: Ереван, улица Теряна, 69. В этом же здании находится пиццерия сети «Ташир Пицца», входящая в ГК «Ташир». По данным электронного регистра юридических лиц Правительства Армении, ЗАО «Т-Медика» возглавляет Сергей Азоян, тезка нынешнего гендиректора российской «Ташир Медики» — медицинского оператора ГК «Ташир».

В пресс-службе МК «Юникс» не опровергли факт сделки, но подробно рассказать о ней на момент написания новости не смогли. Пресс-служба ГК «Ташир» также не смогла предоставить оперативный комментарий.

По словам игроков рынка медоборудования, о планах совместной работы МК «Юникс» и ГК «Ташир» стало известно несколько лет назад, поэтому нынешние изменения в структуре владения «Юникса» — не более чем юридическое выражение давно свершившегося факта.

В 2016 году МК «Юникс» заняла 9-е место в рейтинге поставщиков медицинских изделий по госзаказу, подготовленному Vademecum, с объемом закупок 2,26 млрд рублей. Год спустя компания разместилась на 18-й строчке рейтинга ТОП50 медицинских подрядчиков по сумме контрактов за 2014–2017 годы, став единственной компанией – участником рейтинга, специализирующемся на строительстве медицинских объектов «под ключ».

Компетенции «Юникса» очень кстати для ГК «Ташир», которая в июле 2017 года объявила о планах инвестировать 12 млрд рублей в строительство диагностических центров, как в Москве, так и в регионах, в ближайшие два года, а еще 15 млрд – в создание Московского международного медицинского кластера (МММК) в Сколково. Кроме того, «Ташир» проявлял интерес к строительству онкологического центра в Пензенской области.

ГК «Ташир» – холдинг, в состав которого входит более 200 компаний. Основной бизнес компании – девелопмент и управление коммерческой недвижимостью. Холдингу, в частности, принадлежат московские торгово-развлекательные центры «РИО», «Европарк», «Ереван Плаза» и «Райкин Плаза», сеть продуктовых рынков «ФрешМаркет», кинотеатры «Синема Стар» и так далее. Президент группы Самвел Карапетян в 2017 году в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» занял 32-е место, его состояние оценивается в $3,4 млрд. Многопрофильный холдинг давно начал работать в медицинской сфере. Например, с 2004 года на рынке медизделий работает профильная структура группы — дистрибьютор «Меданко». Кроме того, входящая в холдинг компания «Евростройподряд» занималась строительством корпуса Морозовской больницы в Москве, а также вложила $22 млн в медцентр в столице Нагорного Карабаха. В 2015 году «Ташир» инвестировал в компанию «Мобильные Медицинские Технологии» (ММТ), российского разработчика программного обеспечения для телемедицинских консультаций «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор».

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