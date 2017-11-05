Петербургские фармпредприятия увеличат экспорт на 25%

Правительство Санкт-Петербурга ожидает рост объема экспорта фармацевтической продукции, произведенной на предприятиях городского кластера, на 20–25% по итогам 2017 года. Об этом ТАСС сообщил председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

По его словам, в 2016 году предприятия городского фармкластера экспортировали продукцию на сумму более 1,7 млрд рублей. Поставки осуществлялись в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Украину, Марокко, Лаос и другие страны СНГ и дальнего зарубежья. «2017 год стал прорывным для поставок фармацевтической продукции на экспорт, мы ожидаем рост на 20–25%», – заявил Мейскин.

При этом он отметил, что объем экспорта может вырасти еще больше с учетом появления новых производств в Петербурге, однако выход на международные рынки связан с процедурами оформления документов, на которые требуется время.

Говоря о фармацевтической отрасли Петербурга в целом, он отметил ее динамичный рост. «Объем отгруженной продукции в первом полугодии 2017 года составил 13 млрд рублей, а за весь 2016 год было отгружено продукции на 25 млрд рублей», – сообщил он.

В июле 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень продукции, экспорт которой правительство поддержит в приоритетном порядке. На четвертом месте списка оказалась фармацевтическая и медицинская промышленность.

Источник: ТАСС

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