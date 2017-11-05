КГ TWIGA провела фармсекцию на II Национальном рекламном форуме

В среду, 1 ноября 2017 года, в Центре международной торговли в ходе II Национального рекламного форума состоялась фармсекция, на которой спикеры обсудили специфику рекламы фармацевтических препаратов.

Секция состояла из двух панелей – круглого стола под названием «Те, которых нельзя называть: реклама фармацевтических препаратов, запреты и возможности сегодня» и дискуссионной панели «Реклама фармацевтических препаратов: в русле мировых трендов или особый путь для России?». Организатор фармсекции II Национального рекламного форума – КГ TWIGA, работающая в сфере фармкоммуникаций уже 20 лет.

Модераторами панелей выступили вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, президент КГ TWIGA Александр Оганджанян, а также академик Академии рекламы, представитель Lions Health в России, вице-президент КГ TWIGA Карина Оганджанян.

В обсуждении приняли участие: заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, исполнительный директор AIPM Владимир Шипков, представитель Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, депутат Государственной думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сопредседатель секции юристов АКАР Марианна Иванова, руководитель группы Евгений Орешин и юрист компании Goltsblat BLP Ирина Шурмина, а также генеральный директор Medinform Healthcare Agency Елена Стрелецкая.

Главными темами для обсуждения на круглом столе стали: саморегулирование рекламы фармацевтических препаратов, новые горизонты фармкоммуникаций. Эксперты обсудили, насколько связаны использование слова «быстро» в рекламе лекарственных препаратов и гарантии их эффективности.

Генеральный директор отделения Medinform КГ TWIGA Елена Стрелецкая в своем выступлении отметила, что агентства, создавая рекламу фармацевтических препаратов, должны гарантировать конечному пользователю их эффективность: «Стоит отметить, что, когда агентство делает какой-либо рекламный продукт для клиента, он должен содержать гарантию, так как клиент справедливо на нее рассчитывает. Из всего многообразия коммуникационных услуг только одна сфера допускает определенную свободу выбора – это рекламные сообщения, направленные на конечного потребителя».

Кроме того, эксперт заявила о необходимости переосмысления отношения к фармрекламе со стороны ФАС: «Очень сложно утвердить с ФАС созданные агентствами рекламные материалы, направленные на конечного потребителя. Из-за жесткого юридического фильтра реклама очень часто не проходит и первого этапа согласования, даже несмотря на тот факт, что наши сотрудники очень хорошо знают законы о рекламе. Из-за свободы трактовок посыла рекламных материалов каждый процесс утверждения текста для рекламы на телевидении становится непредсказуемым. Приходится искать дополнительные пути для решения этой проблемы, например, писать несколько заготовок на случай, если предложенную нами забракуют. Однако я считаю, что такой вариант является иррациональным. Именно по этой причине я считаю, что ФАС необходимо закрепить четкие формулировки, разрешенные к употреблению в коммуникационных материалах».

В завершение первой панели Александр Оганджанян представил слушателям меморандум по итогам круглого стола, в котором эксперты в области рекламной и фармацевтической индустрии, обсудив вопросы рекламы лекарственных препаратов, а также направления эффективного взаимодействия регулирующих органов фармацевтической и рекламной индустрии с целью предоставления потребителю качественного рекламного контента, заявили свою позицию о необходимости разработки и формализации единых и понятных для всех участников рекламной и фармацевтической отраслей правил и требований к рекламе лекарственных препаратов.

Подводя итоги круглого стола, Александр Оганджанян отметил юридическую важность данного мероприятия: «Коллеги, хочу отметить, что сегодня, по сути, исторический момент. В рамках индустрии рынка продвижения и рекламы фармацевтических препаратов мы приняли на себя ответственность о выработке регламентов саморегуляции нашей отрасли. Мы создали рабочую группу, в которую входят представители фармацевтической и рекламной индустрий, ФАС России, фармкомпании, а также СМИ. Для всех нас это вызов для создания эффективных норм по развитию новых методов коммуникации и каналов продвижения рекламного контента в отношении фармацевтических продуктов. Я, как вице президент АКАР и президент КГ TWIGA, искренне горжусь нашим решением, которое можно поставить в пример другим отраслям рекламной индустрии. Хочу выразить благодарность АКАР за мероприятие, которое позволило посадить экспертов за стол переговоров и максимально приблизиться к решению вопроса, который всем мешал жить и работать».

На дискуссионной панели специалисты из западных и российских компаний обсудили международные стратегии и их локальные воплощения, «особый» путь для планирования маркетинговой стратегии в России, а также отличие западных и отечественных практик в сфере фармкоммуникаций. В качестве спикеров выступили генеральный директор Sanofi-OTC Ирина Романова, глава подразделения Healthcare компании Synovate Comcon Олег Фельдман, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), управляющий партнер «Оболенское-фарма» Андрей Белашов, представитель компании «Яндекс» Нугзар Перанидзе, исполнительный директор Агентства PHD Ирина Романова, а также креативный директор КГ TWIGA Михаил Елагин.

В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что сравнивать зарубежную рекламу с российской не имеет смысла, поскольку иностранные рекламные кампании не приживаются на российском рынке. Также креативный директор КГ TWIGA продемонстрировал всем присутствовавшим лучшие кейсы победителей Lions Health 2017 и Effie Россия 2017.

В завершение модератор дискуссионной панели фармсекции, вице-президент КГ TWIGA Карина Оганджанян отметила необходимость обсуждения вопросов, связанных с поиском стратегий для развития рынка фармацевтической рекламы: «Сегодняшнее обсуждение дало нам понять, что рынок отечественной фармацевтической рекламы должен развиваться по собственному пути, но, разумеется, с оглядкой на лучшие мировые кейсы. У зарубежной рекламы своя аудитория и свой менталитет, чуждый нашему потребителю, поэтому локализация западных идей не даст необходимого результата, однако при грамотной интеграции зарубежных наработок получается качественный продукт, который идет в ногу со временем».

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