Мошенники заработали на «Семи нозологиях» более 50 млн рублей

Сотрудники МВД России пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей, – по данным следствия, злоумышленники получали дорогостоящие препараты по программе «Семь нозологий» и поставляли их в медучреждения Санкт-Петербурга и других регионов страны.

«Установлено, что участники противоправной деятельности, владея информацией о существовании государственной программы, согласно которой пациенты, страдающие семью редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, могут рассчитывать на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов, получив медицинские рецепты у врачей-гематологов Санкт-Петербурга, сознательно завышали фактические объемы необходимых больным лекарственных средств.

Образовавшиеся излишки данных препаратов похищали для дальнейшей реализации. В результате указанных действий пациентам одного из онкологических диспансеров Санкт-Петербурга было выписано и похищено 1 364 упаковки препаратов. По предварительным данным, сумма хищения бюджетных средств составляет более 50 млн рублей», – говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых было изъято 500 упаковок дорогостоящих лекарств, более тысячи поддельных упаковок для лекарств, а также 50 немаркированных ампул.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены лидеры и активные участники организованной группы, которые по указанной схеме похищали дорогостоящие лекарственные препараты и в дальнейшем осуществляли их сбыт по контрактам в лечебные учреждения Санкт-Петербурга и другие субъекты РФ, а также участвовали в создании условий для формирования завышенных объемов закупок препаратов для нужд Санкт-Петербурга, тем самым вводя в заблуждение руководство Минздрава РФ относительно количества препаратов, необходимых для лечения больных города», – сообщили в МВД.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности должностных лиц медучреждений и подразделений Минздрава РФ к данному преступлению.

В конце октября сотрудники Управления экономической безопасности и следователи провели обыски в офисе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Как сообщали СМИ, обыски проводились якобы в рамках уголовного дела о поставках лекарств для онкологических больных, возбужденного по статье «Мошенничество».

Источник: МВД России

vademec