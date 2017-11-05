Скончался бывший гендиректор ЗАО «Ланцет» Дмитрий Ситников

В четверг, 2 ноября, на 45-м году жизни скончался Дмитрий Ситников, бывший гендиректор одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств и медизделий ЗАО «Ланцет».

Информацию о смерти Дмитрия Ситникова Vademecum подтвердила пресс-служба «Ланцета», а также несколько знакомых и бывших коллег топ-менджера. По их словам, у Ситникова было онкологическое заболевание.

Дмитрий Ситников стал генеральным директором ЗАО «Ланцет» в феврале 2013 года. До работы в «Ланцете» Ситников был заместителем генерального директора ОАО «Детский мир – Центр», работал в группе «36,6», в дистрибьюторской компании «Интермедсервис». В июле 2017 года он покинул «Ланцет».

Компания «Ланцет» – российский дистрибьютор лекарственных средств и медизделий. Занимает шестую строчку в рейтинге поставщиков лекарственного госзаказа Vademecum с выручкой 16,5 млрд рублей за 2016 год.

Редакция Vademecum выражает глубокие соболезнования семье, родным, близким и друзьям Дмитрия Ситникова.

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