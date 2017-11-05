На закупку инактивированной полиомиелитной вакцины выделено 1,2 млрд рублей

Почти 1,2 млрд рублей было выделено правительством России на ликвидацию дефицита инактивированной вакцины от полиомиелита. План по вакцинации и ревакцинации за полгода выполнен на 70%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохраненияРоссии.

Ранее Минздрав уже предупреждал об общемировом характере дефицита инактивированной полиомиелитной вакцины. Такое положение объясняется возросшей мировой потребностью в препарате — в планах у ВОЗ к 2019 году перейти на использование инактивированной вакцины.

«Правительством Российской Федерации также было дополнительно выделено из резервного фонда почти 1,2 млрд рублей. Минздрав России заключил контракты на поставку 1 млн 110 тыс. доз поликомпонентной вакцины, и до 15 октября 60% от этого количества были направлены в регионы», — говорится в сообщении ведомства.

Со ссылкой на данные Роспотребнадзора, в Минздраве отмечают, что «принятые меры позволили за 6 месяцев 2017 года выполнить план по вакцинации и ревакцинации против полиомиелита более чем на 70%».

В ведомстве также отметили, что уже в 2018 году фармпроизводитель «Нанолек» выходит на объем производства инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ), который позволит почти полностью закрыть потребность в этом типе вакцины в регионах.

«Добавим, что Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова разработана отечественная ИПВ, клинические испытания которой готовятся к началу в настоящее время», — уточнили в Минздраве.

gmpnews