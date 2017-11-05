Ученые ТГУ и РХТУ будут совместно работать над новыми материалами и фармпрепаратами

Томский государственный университет и Российский химико-технологический университет им. Д.В. Менделеева подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие двух ведущих научных центров будет направлено на разработку совместных образовательных программ и исследовательских проектов, создание уникальных химических технологий и материалов.

C коллегами из РХТУ мы планируем отрабатывать химические процессы и технологии, – говорит директор САЕ «Институт «Умные материалы и технологии» ТГУ Ирина Курзина. – Наряду с этим взаимодействие будет направлено на создание новых материалов на полимерной основе, фармацевтических препаратов и новых биоматериалов, а также развитие других приоритетных направлений развития науки и техники РФ. Готовые продукты могут быть использованы в разных высокотехнологичных секторах российской экономики и ОПК.

По словам директора «Института «Умные материалы и технологии», ученые ТГУ поделятся с коллегами опытом по созданию Инжинирингового химико-технологического центра. Напомним, по результатам деятельности в 2016 году ИХТЦ продемонстрировал один из лучших показателей среди 49 вузовских инжиниринговых центров по коммерциализации разработок ученых. Его модель была принята Минобрнауки России как одна из базовых.

Любое сетевое взаимодействие эффективно, если партнеры могут дополнить друг друга ресурсами или компетенциями, – говорит проректор ТГУ по учебной работе Виктор Дёмин. – В этой связи особый интерес представляет совместное определение и реализация исследовательской и образовательной повестки завтрашнего дня. Наиболее перспективным представляется интеллектуальный анализ Big Data в химических направлениях. Предполагается совместное выполнение проектов по различным федеральным программам – ФЦП, РНФ, РФФИ. Важным аспектом сотрудничества будет объединение усилий в подготовке элитных выпускников для химических производств.

Добавим, что РХТУ им. Д.В. Менделеева имеет высокие позиции среди технических университетов России. По данным авторитетного международного рейтингового агентства QS он входит в топ-150 ведущих университетов стран БРИКС, в 2016 году вошел в предметный рейтинг QS по химии.

gmpnews