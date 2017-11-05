Экспериментальный противоастматический препарат AstraZeneca провалил КИ III фазы

Экспериментальный препарат, разрабатываемый компанией AstraZeneca и ее подразделением по разработке и исследованиям биопрепаратов MedImmune, не достиг первичных конечных точек в двух клинических исследованиях III фазы, сообщает PharmaTimes.

В исследовании STRATOS 2 tralokinumab, моноклональное антитело к интерлейкину-13 (IL-13) человека, не продемонстрировал существенного снижения частоты ежегодного обострения астмы (AAER) у пациентов с тяжелой неконтролируемой астмой и повышенными уровнями биомаркера воспаления верхних дыхательных путей по сравнению с плацебо.

В исследовании TROPOS tralokinumab не показал статистически значимого уменьшения применения пероральных кортикостероидов (ПКС) при добавлении к стандарту лечения у ПКС-зависимых пациентов.

В начале текущего года AstraZeneca сообщила о том, что КИ III фазы STRATOS 1 не достигло первичной конечной точки – существенного снижения AAER в общей популяции пациентов с тяжелой неконтролируемой астмой по сравнению с плацебо.

Однако, в компании надеялись, что препарат продемонстрирует эффективность в субпопуляции пациентов с повышенными уровнями биомаркера, ассоциированными с повышенной активностью IL-13, в КИ STRATOS 2.

Медицинский директор и вице-президент по глобальной разработке фармпрепаратов AstraZeneca Шон Боэн назвал результаты исследований разочаровывающими.

Однако, отметили в компании, к плюсам можно отнести то, что данные по безопасности и переносимости в двух последних КИ соответствовали данным, полученным в предыдущих исследованиях препарата tralokinumab.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»