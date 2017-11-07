Утверждены Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов

Минздрав России утвердил Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующий ведомственный приказ № 669н от 22.09.2017 г.зарегистрировал Минюст России 1 ноября 2017 г.
Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) регулируют отношения по планированию, организации, проведению, мониторингу, аудиту, документированию клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов с участием человека в качестве субъекта клинического исследования. А также регламентируют анализ данных и представление результатов клинических исследований, обеспечивающие гарантию достоверности и точности полученных данных и представленных результатов, а также защиту прав, здоровья и конфиденциальности персональных данных пациентов в клиническом исследовании.
Объектом клинического исследования является БМКП, изучаемый в целях:
- установления безопасности и переносимости БМКП, в том числе выявления побочных действий при их применении;
- установление безопасности и эффективности БМКП, в том числе подбора оптимальных дозировок БМКП и курсов лечения для пациентов с определенными заболеваниями;
- выявление особенностей взаимодействия БМКП с лекарственными препаратами, медизделиями, пищевыми продуктами и другими БМКП;
- изучения возможности расширения показаний для применения зарегистрированных БМКП.