«Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов» Меры, предпринимаемые в Казахстане, по снижению цен на лекарства » Утверждены Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов Минздрав России утвердил Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующий ведомственный приказ № 669н от 22.09.2017 г.зарегистрировал Минюст России 1 ноября 2017 г. Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) регулируют отношения по планированию, организации, проведению, мониторингу, аудиту, документированию клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов с участием человека в качестве субъекта клинического исследования. А также регламентируют анализ данных и представление результатов клинических исследований, обеспечивающие гарантию достоверности и точности полученных данных и представленных результатов, а также защиту прав, здоровья и конфиденциальности персональных данных пациентов в клиническом исследовании. Объектом клинического исследования является БМКП, изучаемый в целях: установления безопасности и переносимости БМКП, в том числе выявления побочных действий при их применении;

установление безопасности и эффективности БМКП, в том числе подбора оптимальных дозировок БМКП и курсов лечения для пациентов с определенными заболеваниями;

выявление особенностей взаимодействия БМКП с лекарственными препаратами, медизделиями, пищевыми продуктами и другими БМКП;

изучения возможности расширения показаний для применения зарегистрированных БМКП. «Фармацевтический вестник»