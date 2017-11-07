Принят: Сентябрь 22, 2017
Приказ Минздрава России № 669н от 22.09.2017 г. «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов»(Зарегистрирован 01.11.2017 № 48763)
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«Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов»
Принят: Сентябрь 22, 2017
Приказ Минздрава России № 669н от 22.09.2017 г. «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов»(Зарегистрирован 01.11.2017 № 48763)
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