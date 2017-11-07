Для внедрения всеобщей маркировки лекарств Росздравнадзор создает в регионах центры компетенции

Все сроки введения обязательной маркировки лекарственных препаратов будут определяться правительством, но уже сейчас можно утверждать, что в первом квартале 2018 года маркироваться будут препараты, входящие в перечень дорогостоящих по программе «7 нозологий», затем data-matrix будет наноситься на лекарства из списка ЖНВЛП, а с 1 января 2019 года все поступающие в гражданский оборот лекарственные средства должны будут маркироваться. Об этом заявила начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентина Косенко на прошедшем в Санкт-Петербурге инвестиционном форуме.

— Пока на повестке дня стоит такая грандиозная задача, — сказала Валентина Косенко. – Сейчас Росздравнадзор создает центры компетенции во всех российских регионах, поскольку маркировка затронет более 350 тысяч участников, среди которых — около 500 зарубежных производителей и столько же российских. Эти центры должны располагаться в выбранных регионами аптеках или ЛПУ.

По словам эксперта, в пилотном проекте по маркировке пока участвуют 20 торговых наименований, и уже более 490 тысяч упаковок лекарственных препаратов промаркировано. Среди очевидных преимуществ данной инициативы — защита населения от некачественной и контрафактной продукции, а производителя — от недобросовестной конкуренции, которая связана с реализацией фальсифицированных препаратов. Также важна возможность блокировать схемы так называемого повторного вброса, что приносит многомиллионный ущерб и государству, закупающему лекарства, и их производителям. Кроме того, участники фармрынка с помощью маркировки смогут экономить на внедрении собственных систем слежения за движением лекарственных средств, что подразумевает более эффективное управление логистическими процессами.

Стоит отметить, что в начале октября Росздравнадзор сообщил о возбуждении уголовного дела по факту вторичной продажи дорогостоящих препаратов на сумму около 55 млн рублей. Выявление этого правонарушения стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по маркировке лекарств.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»