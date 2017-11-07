Valeant продаст бизнес по производству «женской виагры» прежним владельцам

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International Inc объявила о том, что она продаст свой бизнес по производству препарата для лечения сниженного либидо у женщин в пременопаузе Addyi (flibanserin) – компании Sprout Pharmaceuticals прежним владельцам, сообщает Reuters. Valeant приобрела частную компанию Sprout Pharmaceuticals два года назад за 1 млрд долл.

Аналитики прогнозировали, что Addyi станет блокбастером с ежегодным объемом продаж 2 млрд долл.

Однако препарат продавался очень вяло и в прошлом году бывшие инвесторы Sprout подали в суд на Valeant, обвинив канадскую компанию в ненадлежащем маркетинге препарата.

По словам истцов, объем продаж Addyi в 2016 г. составил менее 10 млн долл. Аналитики прогнозировали, что к июлю 2017 г. этот показатель составит 1 млрд долл.

Препарат одобрен в США в августе 2015 г. под давлением организаций по защите прав пациентов. Addyi предназначен для активации передачи сексуальных импульсов в мозг.

В аннотации к препарату содержится предупреждение о потенциальных побочных явлениях, таких как гипотензия и потеря сознания, особенно при применении вместе с алкоголем.

Как отметили в Valeant, компания будет получать роялти с продаж в размере 6% через 18 месяцев после заключения сделки, которое запанировано до конца текущего года.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»