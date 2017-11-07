Teva ведет переговоры о создании совместного предприятия с китайской Guangzhou Pharma

Израильская фармацевтическая компания Teva планирует создать совместное предприятие (СП) по производству и продаже дженериков в Китае с местной фармкомпанией Guangzhou Pharmaceutical, сообщает FirstWord Pharma.

Как отметил руководитель Guangzhou Pharma Ли Чуюань, компания ожидает одобрения нескольких препаратов израильской компании в КНР. При этом он отказался обсуждать структуру и финансовые условия СП.

По его словам, благодаря мерам по ускорению процесса одобрения новых препаратов в Китае, Guangzhou Pharma за три последних квартала получила больше разрешений, чем за три предыдущих года.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»