FDA одобрил Zelboraf для лечения болезни Эрдгейм-Честера

Пре­парат Zelboraf одоб­рен для ле­чения ред­ко­го ти­па ра­ка кро­ви – бо­лез­ни Эр­дгейм-Чес­те­ра.

FDA рас­ши­рила при­мене­ние Zelboraf (vemurafenib) для ле­чения па­ци­ен­тов, у ко­торых ра­ковые клет­ки име­ют спе­цифи­чес­кую ге­нети­чес­кую му­тацию, из­вес­тную как BRAF V600. Это пер­вое одоб­ренное FDA ле­чение для бо­лез­ни Эр­дгейм-Чес­те­ра.

Zelboraf был впер­вые одоб­рен в 2011 го­ду для ле­чения не­кото­рых па­ци­ен­тов с ме­лано­мой, име­ющих му­тацию BRAF V600E.

Бо­лезнь Эр­дгейм-Чес­те­ра (БЭЧ) — это мед­ленно раз­ви­ва­ющий­ся рак кро­ви, ко­торый по­яв­ля­ет­ся в кос­тном моз­ге. БЭЧ уве­личи­ва­ет про­из­водс­тва гис­ти­оци­тов — оп­ре­делен­но­го ти­па лей­ко­цитов. Из­бы­точ­ные гис­ти­оци­ты мо­гут при­водить к то­му, что опу­холи про­ника­ют во мно­гие ор­га­ны и тка­ни по все­му те­лу, вклю­чая сер­дце, лег­кие, мозг и дру­гие. Па­ци­ен­ты с этой бо­лезнью име­ют очень ог­ра­ничен­ную про­дол­жи­тель­ность жиз­ни.

Zelboraf яв­ля­ет­ся ин­ги­бито­ром ки­назы, ко­торый ра­бота­ет, бло­кируя оп­ре­делен­ные фер­менты, от­ве­ча­ющие за рост кле­ток.

Эф­фектив­ность Zelboraf для ле­чения ECD бы­ла изу­чена у 22 па­ци­ен­тов с BRAF-V600-му­таци­ей. В хо­де ис­сле­дова­ния был из­ме­рен про­цент па­ци­ен­тов, у ко­торых наб­лю­далось пол­ное или час­тичное сни­жение раз­ме­ра опу­холи (об­щий ко­эф­фи­ци­ент от­ве­та). В хо­де ис­сле­дова­ния у 11 па­ци­ен­тов (50%) наб­лю­дал­ся час­тичный от­вет, и 1 па­ци­ент (4,5%) ис­пы­тал пол­ный от­вет.

Об­щие по­боч­ные эф­фекты Zelboraf у па­ци­ен­тов с БЭЧ вклю­ча­ют боль в сус­та­вах (ар­трал­гия); не­боль­шие, под­ня­тые шиш­ки (ма­куло-па­пулез­ная сыпь); вы­паде­ние во­лос (ало­пеция); ус­та­лость; из­ме­нение элек­три­чес­кой ак­тивнос­ти сер­дца (дли­тель­ный ин­тервал QT) и рост ко­жи (па­пил­ло­ма).

Серь­ез­ные по­боч­ные эф­фекты Zelboraf вклю­ча­ют раз­ви­тие но­вых ви­дов ра­ка (рак ко­жи, плос­кокле­точ­ный рак или дру­гие ви­ды ра­ка), рост опу­холей у па­ци­ен­тов с ме­лано­мой ди­кого ти­па BRAF, ре­ак­ции ги­пер­чувс­тви­тель­нос­ти, тя­желые кож­ные ре­ак­ции, ано­малии сер­дца, пов­режде­ние пе­чени, фо­точувс­тви­тель­ность, тя­желые ре­ак­ции в гла­зах (уве­ит), им­мунные ре­ак­ции пос­ле лу­чевой те­рапии, по­чеч­ная не­дос­та­точ­ность и утол­ще­ние тка­ни в ру­ках и но­гах. Zelboraf мо­жет на­нес­ти вред раз­ви­ва­юще­муся пло­ду.

FDA прис­во­ил те­рапии Zelboraf ста­тусы при­ори­тет­но­го и ор­фанно­го пре­пара­та.

pharmjournal