Фармкомпаниям пора готовиться к продвижению лекарств в онлайн-аптеках FDA одобрил Zelboraf для лечения болезни Эрдгейм-Честера » Фармбизнес и Минздрав ищут общий знаменатель по ценообразованию Не картоном богаты На конференции «Лекарственное обеспечение. Потребность и реальность» в рамках конгресса Национальной медицинской палаты участники затронули массу вопросов, от формата аптечных продаж до методики ценообразования. Руководители различных ассоциаций даже склоняли директора департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий МЗ РФ Елену Максимкину к пересмотру ценообразования на вакцины как на недешевые препараты. А представитель профильного института не могла понять, зачем стране идеальный список ЖНВЛП. «Фармацевтический вестник»