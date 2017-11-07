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Фармбизнес и Минздрав ищут общий знаменатель по ценообразованию

Не картоном богаты

На конференции «Лекарственное обеспечение. Потребность и реальность» в рамках конгресса Национальной медицинской палаты участники затронули массу вопросов, от формата аптечных продаж до методики ценообразования. Руководители различных ассоциаций даже склоняли директора департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий МЗ РФ Елену Максимкину к пересмотру ценообразования на вакцины как на недешевые препараты. А представитель профильного института не могла понять, зачем стране идеальный список ЖНВЛП.

«Фармацевтический вестник»

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Ноябрь 7, 2017 | Просмотров: 24