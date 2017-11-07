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Фармкомпаниям пора готовиться к продвижению лекарств в онлайн-аптеках

Телевизор — интернет — аптека

Специалисты в области рекламы утверждают, что фармкомпании недостаточно используют такой канал коммуникации, как интернет. Несмотря на то, что о новых технологиях не говорит только ленивый, фарма — один из самых консервативных клиентов интернет-агрегаторов. А между тем есть как минимум две причины торопиться попасть во Всемирную паутину. Первая — легализация онлайнпродажи лекарств, вторая — демографическая: поколение, хорошо знакомое с интернетом, взрослеет и становится активным потребителем. Впрочем, последнее слово за законодателем.

«Фармацевтический вестник»

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Ноябрь 7, 2017 | Просмотров: 26