Takeda представила доказательства эффективности вакцины против лихорадки денге

Экспериментальная вакцина против лихорадки денге японской компании Takeda продемонстрировала убедительные результаты клинических исследований среди почти 1,6 тыс. жителей Азии и Латинской Америки, пишет Reuters.

Вакцина TAK-003может составить серьезную конкуренцию первому иммунопрепарату для профилактики лихорадки денге Денгваксия (Dengvaxia) разработки Sanofi. Согласно результатам клинических исследований, опубликованных в журнале Lancet Infectious Diseases, новая вакцина обеспечивает устойчивый иммунный ответ и защищает от всех четырех серотипов, независимо от режима дозирования и истории предшествующего заражения лихорадкой денге.

В исследованиях приняли участие почти 1,6 тыс. детей и подростков из Азиии и Латинской Америки, плацебо получили 198 участников КИ. В последствии симптомы лихорадки денге были отмечены у 1,5% вакцинированных, тогда как в группе плацебо инфекция была выявлена у 4,5% пациентов.

Ежегодно лихорадкой денге заболевает несколько сотен миллионов человек, из них около 20 тыс. умирают. В настоящее время на рынке представлена только одна вакцина против вируса – Денгваксия производства Sanofi, однако она не обеспечивает одинаково высокую защиту от всех четырех различных серотипов вируса. Ранее аналитики предсказывали, что продажи этой вакцины превысят 1 млрд долларов в год, однако в прошлом году реализация препарата принесла только 64 млн долларов.

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