«Нацимбио» поставила 30 тысяч доз гриппозных вакцин для иммунизации сотрудников «СоюзМаш России»

«Национальная иммунобиологическая компания, входящая в госкорпорацию «Ростех», поставила 30 тыс. доз вакцин от гриппа в лечебно-профилактические учреждения для бесплатной вакцинации сотрудников промышленных предприятий в десяти регионах России. Вакцинация пройдет на 39 промышленных предприятиях России, включая региональные отделения «СоюзМаш России» и организации, входящие в структуры «Объединенной двигателестроительной корпорации», холдингов «КРЭТ» и «Техмаш» Госкорпорации «Ростех» и будет проводиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультравак», производящимися на мощностях НПО «Микроген».

Максимальный объем поставок вакцин для бесплатной иммунизации пришелся на Ульяновскую и Самарскую области – 12 и 5 тыс. доз соответственно, а также Республику Башкортостан – 5 тыс. доз. Остальные поставки вакцин в объеме 8 тыс. доз препаратов распределены между Москвой и Московской областью, Нижегородской, Свердловской, Ярославской, Псковской областями и Республикой Чувашия.

Проект реализован в рамках соглашения с «Союзом машиностроителей России» о сотрудничестве в области популяризации вакцинации и организации профилактических мероприятий в целях снижения заболеваемости гриппом на предприятиях машиностроительного комплекса.

В текущем эпидемиологическом сезоне «Нацимбио» в полном объеме исполнила обязательства по поставкам вакцин для профилактики гриппа – 58,4 млн доз отечественных высокотехнологичных вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс» отгружено в 184 медицинских учреждения во все регионы страны. По сравнению с 2016 годом, объем закупок увеличен на 22%, и составляет 58,4 млн доз, включая 17,8 млн для детей и 40,6 млн для взрослых. По оперативным данным, уже сейчас привито 57,9 млн человек, то есть почти 40% населения, в том числе 16,6 млн детей и 151 тыс. беременных женщин.

Напомним, вакцина «Совигрипп» является полностью российским препаратом для профилактики гриппа, применяющимся также для бесплатной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В эпидсезоне этого года препарат стал самой массовой вакциной для бесплатной иммунизации населения России — общий объем поставок составил более 57 млн доз, превысив 95% от всего объема гриппозных вакцин НКПП. «Ультравак» — единственная российская сезонная живая гриппозная вакцина, активизирующая гуморальный, клеточный, местный иммунитет, препятствующий распространению в носоглотке человека не только вирусов гриппа, но и других ОРВИ. Вакцина вводится в организм человека атравматично — путем распыления в нос.

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

«Фармацевтический вестник»