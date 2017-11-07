«Нацимбио» поставила 30 тысяч доз гриппозных вакцин для иммунизации сотрудников «СоюзМаш России» » TOP10 участников фармрынка США по объему продаж На долю США приходится 45% глобального мирового фармрынка, пишет Business Review USA. В 2016 г. объем продаж лекарств в США составил 446 млрд долл. В США расположены большинство крупнейших мировых фармацевтических компаний. Их затраты на R&D составляют 60 млрд долл. За последние десятилетия расходы на разработку нового препарата неимоверно выросли. Если в 1970-е годы можно было вывести на рынок новое лекарство, затратив всего около 200 млн долл., то в настоящее время этот показатель приближается к 2,6 млрд долл. В TOP10 компаний, являющихся двигателями американской фарминдустрии, вошли: 10. QuintilesIMS* – 6,9 млрд долл. 9. Bristol-Myers Squibb –19,4 млрд долл. 8. Abbott Laboratories – 20,9 млрд долл. 7. Eli Lilly – 21,2 млрд долл. 6. AbbVie – 25,6 млрд долл. 5. Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) – 39,6 млрд долл. 4. Pfizer – 52,8 млрд долл. 3. Cardinal Health – 127,2 млрд долл. 2. AmerisourceBergen – 148,3 млрд долл. 1. McKesson – 196,5 млрд долл. * Переименована в IQVIA. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»