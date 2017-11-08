«Санофи-Авентис Украина» подает в международный арбитраж иск против государства Украина

ООО «Санофи-Авентис Украина», входящая в состав глобальной фармацевтической компании Sanofi, направила украинскому правительству сообщение о международном инвестиционном арбитраже против государства Украина.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» директор «Санофи-Авентис Украина» Гием Гранье, речь идет о ситуации, сложившейся вокруг судебных решений, которые дали возможность списать со счетов компании 140 млн грн в пользу ООО «Хоса-Плекс Украина».

«Сложившаяся ситуация трактуется чрезвычайно серьезно. «Санофи» работает в более чем 100 странах мира, в том числе — в развивающихся странах, однако ни в одной из них компания не сталкивалась с похожими событиями. С целью защиты своих прав и обеспечения беспрепятственной работы на украинском рынке «Санофи-Авентис Украина» направила украинскому правительству сообщение о международном инвестиционном арбитраже против государства Украина», — сказал он.

Г.Гранье напомнил, что в июле 2017 года на основании решения Хозяйственного суда Киева представители Государственной исполнительной службы списали со счетов «Санофи-Авентис Украина» более 45,995 млн грн. Эти средства не были возвращены компании после принятия Киевским апелляционным хозсудом апелляционной жалобы «Санофи-Авентис Украина», которая должна была остановить действие решения суда первой инстанции.

В октябре 2017 года после отклонения судом апелляционной жалобы «Санофи-Авентис Украина» Госисполнительная служба наложила арест на банковские счета компании на сумму еще почти 140 млн грн.

Таким образом, вместе со средствами, списанными в июле, это привело к блокированию более 180 млн грн, принадлежащих «Санофи-Авентис Украина».

«Мы обратились в Совет бизнес-омбудсмена и подали многочисленные жалобы в адрес Минюста, других уполномоченных органов и высших должностных лиц государства, проинформировали о ситуации международную дипломатическую сообщество. Компания направила украинскому правительству сообщение о международном инвестиционном арбитраже против Украины, что предусмотрено украинско-французским соглашением о взаимном содействии и взаимной защите инвестиций от 1994 года», — сообщил Г.Гранье.

Поясняя историю и причины конфликта, Г.Гранье сообщил, что ООО «Хоса-Плекс Украина» оказывало маркетинговые услуги для ООО «Санофи-Авентис Украина» с 2012 года. По сути, услуги заключались в заказе в аптеках проведения маркетинговых мероприятий по продвижению фармпродукции компании, контроль качества этих мероприятий и оплате предоставленных аптеками услуг за счет средств, полученных от «Санофи-Авентис Украина».

В 2014 году «Санофи-Авентис Украина» стало известно о недобросовестных действиях руководства ООО «Хоса-Плекс Украина», а именно — заключении фиктивных сделок и уклонении от уплаты налогов, по факту которых было проведено уголовное расследование, а руководителя компании впоследствии привлекли к уголовной ответственности.

«Из-за таких действий «Хоса-Плекс Украина», в соответствии со стандартами «Санофи-Авентис Украина», было принято решение об избрании другого поставщика соответствующих услуг. В июле 2014 года был проведен тендер и выбрана другая компания, с которой в августе 2014 года и был заключен договор о предоставлении услуг.

«Вместе с тем, как стало сегодня известно, руководство ООО «Хоса-Плекс Украина», несмотря на прекращение договора с «Санофи-Авентис Украина», продолжило заказывать маркетинговые услуги в аптеках без соответствующего заказа или наличии заключенного договора с нашей компанией, а руководство «Санофи-Авентис Украина» начало получать требования об уплате за эти услуги, которые, в частности, сопровождались угрозами в адрес отдельных сотрудников компании», — добавил Г.Гранье.

Он подчеркнул, что у «Санофи-Авентис Украина» «есть серьезные опасения по поводу того, что данная попытка финансового рейдерства – это лишь часть более масштабной схемы, направленной не только на завладение средствами компании, но и блокирования ее работы и вытеснение с украинского рынка».

Г.Гранье подчеркнул, что в настоящее время компания не остановила ни одного из своих проектов и надеется на надлежащую защиту со стороны уполномоченных органов государственной власти.

«Надеемся, что руководство страны применит все властные полномочия, чтобы остановить действия, которые не только угрожают деятельности «Санофи-Авентис Украина», но и вредят бизнес-климату в стране и репутации Украины на международном уровне. Данная ситуация может стать препятствием для прихода инвесторов в Украину и дальнейшему развитию страны в целом. Кроме того, она может составить серьезную угрозу для украинских пациентов, ограничив их доступ к новейшим медицинским препаратам», — сказал он.

gmpnews