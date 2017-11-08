В Китае изъяли 650 тыс. дефектных вакцин

На северо-востоке Китая оказались неэффективными вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС), сообщает South China Morning Post.

650 тыс. вакцин для детей в возрасте до года были изъяты из больниц провинций Шаньдун и Хэбэй, когда было обнаружено, что препараты неэффективны.

Бракованные вакцины выявили специалисты Национальной комиссии по контролю за лекарственными препаратами и продуктами питания Китая во время проверки образцов вакцин. Вакцины были произведены в прошлом году двумя фармацевтическими комбинатами: в провинцию Шаньдун отправились препараты от Changchun Changsheng Biotech, а Wuhan Institute of Biological Products снабдил больницы провинции Хэбэй и города Чунцин.

Некоторым детям успели сделать прививки, но специалисты заверили, что дефектные вакцины не представляют угрозу жизни и здоровью маленьких пациентов. Родителям сообщили телефон горячей линии, по которому можно обращаться за дополнительной информацией.

Власти начали расследование данного случая. Не исключено, что виновные предстанут перед судом.

В Китае прививки АКДС делают бесплатно с 1970-х годов. Сегодня дифтерию, коклюш и столбняк удалось почти полностью излечить.

Фото: EPA

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