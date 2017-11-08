Инвестиции в проект биофармпредприятия «ФОРТ» увеличены с 3,5 млрд до 5,7 млрд рублей

На заседании Совета по инвестициям Рязанской области, которое провел заместитель Председателя Правительства региона Олег Булеков, рассмотрели заявку ООО «ФОРТ» на изменение параметров Соглашения, заключенного с правительством региона.

Действующее инвестиционное соглашение было заключено в апреле 2011 года между Правительством Рязанской области и ООО «ФОРТ».

Фармацевтическое предприятие подало заявку на изменение параметров соглашения. В частности, объем капитальных вложений по проекту увеличен с 3,5 млрд рублей до 5,7 млрд рублей, в связи с чем сроки реализации проекта продляются.

Кроме того, объем налоговых поступлений в бюджет региона возрастет до 1,5 млрд рублей, количество рабочих мест увеличится с 510 до 744.

Члены совета поддержали внесение изменений в действующее инвестиционное соглашение.

«ФОРТ» — национальная биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов. В 2014 году 25% рязанского фармзавода «ФОРТ» получил холдинг «РТ-Биотехпром» Ростеха. В 2015 году Рязанская область включила фармкомпанию в список из десяти предприятий, претендующих на оказание господдержки.

gmpnews