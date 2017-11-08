ПОЛИСАН удостоился сертификата GMP нового образца ИОЗ Минздрава Чили

3 ноября 2017 года в городе Сантьяго де Чили (Республика Чили), в Институте Общественного Здоровья Министерства Здравоохранения (ИОЗ) состоялось официальное мероприятие по случаю торжественного вручения сертификата GMP нового образца Научно-технологической фармацевтической фирме «ПОЛИСАН». Сертификат вручил директор Института Общественного Здоровья Алекс Фигероа Муньос.

На мероприятии также присутствовали председатель Российско-Чилийской торгово-промышленной палаты Фернандо Бельони, директор экономического департамента Европы и Ближнего Востока Министерства Иностранных Дел Республики Чили Кристиан Толоза, представители Посольства РФ.

При вручении сертификата GMP Директором Института Общественного Здоровья было отмечено, что фирма «ПОЛИСАН» — первая, за 125-летнюю историю ИОЗ Республики Чили, российская фармацевтическая компания, которая успешно прошла аудит и получила сертификат GMP.

ИОЗ Республики Чили, после проведения в течение 8-летнего периода соответствующих реформ в системе здравоохранения, Пан Американской Ассоциацией Здравоохранения при ВОЗ в октябре 2016 года был присвоен четвертый, наивысший уровень. 4 уровня также удостоены такие страны, как Канада, США, Мексика, Бразилия, Колумбия, Аргентина, Куба.

Алекс Фигероа высказал заинтересованность в сотрудничестве с российскими фармацевтическими компаниями, в частности с фирмой «ПОЛИСАН», в регистрации и внедрении в клиническую практику лечебных учреждений системы здравоохранения Чили оригинальных высокоэффективных лекарственных препаратов.

По мнению директора Института Общественного Здоровья, уникальные лекарственные средства для лечения таких социально значимых заболеваний, как инсульт, цереброваскулярные нарушения, а также препараты, применяемые в интенсивной терапии и реанимации, разрабатываемые и производимые ООО НТФФ «ПОЛИСАН», найдут широкое применение в клинической практике лечебных учреждений на территории Чили.

gmpnews