«Росатом» работает над импортозамещением радиофармпрепаратов

Специалисты одного из ведущих предприятий российской атомной отрасли Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область, входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») совместно с коллегами из других институтов Росатома и медиками в ближайшие годы намерены выполнить ряд новых проектов в области импортозамещающих ядерных технологий для лечения рака, сообщил РИА Новости генеральный директор ФЭИ Андрей Говердовский.

В России под эгидой Росатома ранее стартовал проект по производству полностью российских микроисточников с радиоактивным изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака). В рамках этого проекта I-125 нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область, тоже входит в научный дивизион Росатома), а микроисточники с изотопом изготавливаются в ФЭИ.

«Все вопросы разрешительного характера у нас решены. Число клиник, использующих наши микроисточники с йодом-125, растет. Теперь операции по брахитерапии с использованием этих микроисточников будут делать и в Сибири», — сказал Говердовский.

«На данный момент проведено более 80 операций. Врачи оценивают качество наших микроисточников очень высоко, поэтому и применяют их для операций. Качество подтверждают и положительные результаты уже проведенных операций. Цена наших микроисточников значительно ниже зарубежных аналогов, поэтому мы уверены, что спрос будет продолжать расти», — добавил генеральный директор ФЭИ.

В настоящее время приоритетным «ядерно-медицинским» проектом для ФЭИ будет производство радиофармацевтических препаратов на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени, сообщил Говердовский.

«Работа по итрию-90 сейчас становится первоочередным проектом. Нам необходимо время на доведение технологии, и мы выйдем на доклинические испытания, которые мы будем проводить вместе с Медицинским радиологическим научным центром имени Цыба. Данная работа поддержана Минобрнауки. При этом предусмотрено финансирование как нашей части работ, так и части, которую будут выполнять медики. Мы идем с ними в паре», — сказал Говердовский.

Наиболее сложным для ФЭИ, как считается, станет проект по созданию радиофармпрепаратов на основе радиоизотопа радия-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях – то есть там, где чаще всего образуются метастазы.

«В ближайшие годы мы собираемся сделать генератор радия-223 для лечения метастазов. Это еще один мощный совместный проект с МРНЦ, который займет не менее семи лет», — отметил Говердовский.

«Это очень важная работа, потому что аналогов очень дорогим зарубежным препаратам сегодня нет. Мы рассчитываем понизить стоимость примерно на порядок. Для пациентов это будет очень существенно», — отметил он.

gmpnews