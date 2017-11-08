«Хемофарм» получил звание «Социально ответственный работодатель Калужской области»

Производственная площадка Группы STADA AG в Обнинске — ООО «Хемофарм» — в очередной раз получила звание «Социально ответственный работодатель Калужской области». Конкурс на включение в соответствующий реестр проводится Министерством труда и социальной защиты региона.

По итогам комплексной оценки наиболее активных работодателей Калужского региона «Хемофарм» признан победителем в номинации «За реализацию мероприятий в сфере занятости населения». Будучи одним из крупнейших предприятий в Обнинске, производственная площадка оказывает существенное влияние на уровень занятости в городе. Абсолютное большинство сотрудников составляют местные жители. «Хемофарм» ежегодно демонстрирует высокие показатели социальной ответственности в сфере привлечения и развития персонала. Так, на предприятии перевыполняется квота по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. Также компания прилагает усилия для развития трудового потенциала региона, организуя профильные олимпиады и предлагая стажировки для учащихся местных образовательных учреждений.

Наш самый ценный ресурс — это квалифицированные и лояльные кадры. Поэтому в наших интересах делать всё для того, чтобы кадровый потенциал Калужской области развивался. Социально ответственный работодатель — это не только имидж, но и образ мышления, который учитывает интересы и бизнеса, и населения, и региона, — сказал Веролюб Любинкович, генеральный директор ООО «Хемофарм».

gmpnews