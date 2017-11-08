Изменен порядок компенсации производителям части затрат на сертификацию высокотехнологичной продукции

Правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов. Соответствующее постановление №1321 от 1 ноября 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, срок достижения показателей результативности использования субсидий продлён с трёх до пяти лет в связи с тем, что основные стадии крупных инвестиционных проектов включают в себя несколько этапов. Предусматривается также отдельная субсидия на участие в деятельности международных организаций, разрабатывающих технические требования в рамках международных соглашений о взаимном признании результатов оценки соответствия. Это позволит снизить расходы российских изготовителей на доработку продукции, а также минимизировать затраты на дополнительную сертификацию.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, утверждены постановлением правительства от 17 декабря 2016 года №1388.

«Участие российских экспертов в деятельности международных организаций обеспечит учёт интересов российской промышленности при формировании требований, а также повысит информированность предприятий российской промышленности о тенденциях развития технического регулирования на внешних рынках. Российские изготовители смогут использовать полученные в России международные документы об оценке соответствия в других странах без соблюдения дополнительных омологационных формальностей, включая дополнительные испытания», – говорится в справке к документу.

Кроме того, в Правила включены требования, отличные от обязательных требований российского законодательства и технических регламентов. Это обусловлено нормативно не установленными требованиями, предъявляемыми на внешних рынках.

Правила также дополнены обязательными требованиями по отсутствию у получателей субсидий просроченной задолженности по денежным обязательствам перед государством.

«Фармацевтический вестник»