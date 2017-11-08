Апелляция поддержала решение Росздравнадзора об аннулировании лицензии на фармдеятельность

Арбитражный апелляционный суд г. Ессентуки поддержал решение Росздравнадзора по аннулированию лицензии на фармдеятельность у индивидуального предпринимателя за неоднократные нарушения законодательства.

ТО Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания несколько раз выявлялись нарушения законодательства в аптеке индивидуального предпринимателя: в октябре 2014 года был зафиксирован факт безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика» (прегабалин), а в апреле 2017 года — лекарственного препарата «Габапентин» без назначения врача.

По результатам проверок ИП был привлечен Росздравнадзором к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1 за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушение требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), ему было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности аптеки.

Также все материалы Росздравнадзор передал в Арбитражный суд РСО-Алания, который принял решение об аннулировании действия лицензии на фармацевтическую деятельность. Индивидуальным предпринимателем постановление Арбитражного суда РСО-Алания было обжаловано в суде высшей инстанции – в 16 Арбитражном апелляционном суде (город Ессентуки).

«Рассмотрев материалы дела, Арбитражный апелляционный суд признал доводы Росздравнадзора обоснованными и оставил решение в отношении индивидуального предпринимателя без изменений», – сообщили в пресс-службе Федеральной службы.

«Фармацевтический вестник»