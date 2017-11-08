Valeant сокращает годовой прогноз на фоне снижения квартального объема продаж

В III квартале 2017 г. объем продаж канадской фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals сократился на 10% и составил 2,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Рост показателей подразделения Salix и Bausch + Lomb не смог компенсировать снижение продаж разных препаратов в США и рецептурных препаратов.

Квартальная чистая прибыль составила 1,3 млрд долл. против убытка 1,2 млрд долл. годом ранее.

Продажи подразделения Bausch + Lomb выросли на 1% – до 1,3 млрд долл. Показатель по подразделению Salix увеличился на 3% на фоне роста продаж препаратов Xifaxan и Apriso.

По прогнозу Valeant, в 2017 г. объем продаж составит 8,65–8,8 млрд долл., а не 8,7–8,9 млрд долл., как ожидалось ранее.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»