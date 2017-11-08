Лига защитников пациентов рассчитывает на помощь ВОЗ в устранении в РФ порядка установления взаимозаменяемости лекарств

Общественная организация «Лига защитников пациентов» планирует отправить главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу обращение (копия письма имеется в распоряжении «ФВ»), в котором просит рекомендовать Российской Федерации устранить обязательный порядок установления взаимозаменяемости лекарств, как нарушающий существующий в мире общий порядок классификации лекарств по МНН.

Напомним, президент Лиги Александр Саверский уже не первый год пытается обратить внимание властей на то, что введение в России новых принципов классификации может привести к тому, что пациенты останутся без лекарств. Он уверен, что вопрос о взаимозаменяемости лекарств должен решать только врач.

В своем обращении к главе ВОЗ Лига защитников пациентов указывает, что с начала 2018 года в России будет введена новая классификация по признаку взаимозаменяемости, основанная на мнении экспертов.

«В сущности, любой препарат, имеющий хоть какое-то воздействие на определенную нозологию или состояние, может быть признан взаимозаменяемым с другими. …Врач, лишенный возможности назначать лекарство, которое он считает нужным, не может отвечать за результаты лечения, — более того, не может адекватно их мониторировать, потому что он не знает, что именно получает пациент, — ведь он этих назначений не делал. Получается даже, что назначение лекарства – вовсе не функция врача – за него уже все решили», — говорится в письме.

Кроме того, Александр Саверский уверен, что введение новых принципов классификации может стать началом большого фармацевтического передела, в котором погибнет немалое число пациентов.

«Понятие взаимозаменяемости не имеет смысла в законодательстве, и должно быть оттуда исключено. На основании сказанного прошу рекомендовать Российской Федерации устранить обязательный порядок установления взаимозаменяемости лекарств, как нарушающий существующий в мире общий порядок классификации лекарств по МНН», — заключает автор письма.

Взаимозаменяемость станет центральной темой на VI Всероссийском конгрессе «Право на лекарство», который пройдет 24 ноября в Москве.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»