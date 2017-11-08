UPD: «Биокад» подал заявку на аренду завода «Фармстандарта» в Томске

АО «Биокад» 31 октября 2017 г. подал в ФАС ходатайство о получении в пользование основных производственных средств ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм». Об этом говорится в официальном сообщении антимонопольного органа.

new Как пояснили «ФВ» в АО «Биокад» речь идет об аренде производства. «Мы производим на этом предприятии один из наших антиретровирусных препаратов, – рассказал «ФВ» глава «Биокада» Дмитрий Морозов. – В наших планах осуществить туда технологический трансфер других антиретровирусных и онкологических лекарств с контрактных площадок. Тем самым мы консолидируем выпуск части нашего портфеля в одном месте, встроим этот производственный участок в общий контур инфраструктуры R&D, производства, системы качества и регистрации».

Он добавил, что сначала требуется реконструировать тот участок, где будет производство «Биокада», дооснастить необходимым оборудованием. Для этого планируется потратить около 120 млн руб.

«В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия», – говорится в сообщении ФАС.

На сегодняшний момент мощность предприятия составляет 175 млн упаковок в год, а также 66,83 тыс. кг галенового производства. На официальном сайте «Фармстандарта» сообщается, что на заводе выпускается 35 наименований лекарств и 66 SKU в номенклатуре. Предприятие выпускает жидкие формы лекарств (экстракты, спреи назальные), а также таблетки.

«Фармстандарт» владеет 20% Biocad Holding Ltd, являющейся основным акционером российской биотехнологической компании ЗАО «Биокад». Сделка по продаже 70% «Биокада» объявлена в 2014 г. Тогда, помимо «Фармстандарта», у компании появился еще один акционер Millhouse, купивший 50% производителя из Санкт-Петербурга. Позже СМИ выяснили, что эта доля продана предпринимателю Валерию Егорову. Еще 30% по-прежнему остается у генерального директора «Биокада» Дмитрий Морозова.

Валерий Егоров и Виктор Харитонин – совладельцы нескольких компаний, например, «Гудстарт Инвест», «Эс Джи Биотех». Кстати, у этих компаний есть и другие собственники – Андрей Реус, Павел Милейко, Геннадий Швейгерт. Валерий Егоров также является единоличным владельцем и генеральным директором АО «Биокад Инвест».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»