Takeda и Portal Instruments совместно разработают безыгольное инъекционное устройство

Компании Takeda Pharmaceuticals со штаб-квартирой в Осаке (Япония) и Portal Instruments со штаб-квартирой в Кембридже (штат Массачусетс, США) подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и коммерциализации безыгольного инъекционного устройства Portal для доставки некоторых биопрепаратов Takeda, сообщает сайт BioSpace.

Устройство компании Portal разработано Иэном Хантером из Массачусетского технологического института. Оно доставляет биопрепараты без помощи иглы с использованием сжатой жидкости.

По условиям сделки, Takeda осуществит в пользу Portal начальный платеж и возможные платежи по этапам выполнения работ на общую сумму до 100 млн долл.

В первую очередь Takeda планирует разработку устройства для доставки препарата Entyvio (vedolizumab) – моноклонального антитела для лечения пациентов с умеренным или тяжелым язвенным колитом (ЯК) в активной стадии или болезнью Крона (БК). В настоящее время препарат вводят путем внутривенной инфузии. Применение лекарственной формы для подкожного введения изучается в клиническом исследовании III фазы у взрослых пациентов по тем же показаниям.

Штефан Кёниг, руководитель глобальных программ и развития бренда Takeda, заявил о потребности в опциях, позволяющих улучшить ощущения пациентов с пожизненными хроническими заболеваниями, которые лечат путем внутривенных инфузий биопрепаратов. По его словам, партнерство с Portal демонстрирует лидерство Takeda в поддержке пациентов с заболеваниями ЖКТ, поскольку потенциально предлагает им возможность инъекций в домашних условиях с помощью безыгольных устройств.

Данная сделка соответствует трендам, наблюдаемым в отрасли. Недавно в рамках VII ежегодной встречи по возможностям партнерств в доставке лекарственных препаратов многие компании представили подходы к разработке безыгольных устройств для доставки биопрепаратов. На встрече генеральный директор компании Enable Injections Майк Хувен так сформулировал вызовы, связанные с подкожным введением биопрепаратов, и вследствие этого важность проводимых разработок: «Концентрации препаратов увеличиваются. Объемы инъекций становятся больше. И нам известно, что при слишком быстрой инъекции пациент может испытывать большой дискомфорт. Если не принимать во внимание обратное давление, оказываемое тканями пациента, то при слишком высоком давлении вводимого препарата происходит повреждение кожи пациента».

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»