ГК «Эркафарм» закрыла сделку по приобретению объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка»

Сделка по приобретению ГК «Эркафарм» объединенной аптечной сети «Радуга-Первая помощь-Ладушка» (ОАС), принадлежащей Группе «Роста», закрыта. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе группы компаний.

Права собственности на юридические лица, вошедшие в периметр сделки, переданы «Эркафарм». Сделка прошла при поддержке Московского банка ПАО «Сбербанк», финансовые условия не разглашаются.

Соглашение о покупке розничного бизнеса группы «Роста» было заключено в июле текущего года. Тогда же стороны договорились о переходе управления аптечной сетью «Радуга-Первая Помощь-Ладушка» к группе компаний «Эркафарм». Процесс интеграции включал в себя приведение коммерческой и ассортиментной политики ОАС к единым стандартам «Эркафарм», кадровые перестановки, внедрение нового программного обеспечения и юридическую реструктуризацию деятельности. Также в октябре 2017 года было получено одобрение ФАС на приобретение нового владельца 100% в ряде аптечных сетей, принадлежавших Группе «Роста».

«До середины следующего годы мы намерены завершить процесс переоформления аптек и реализовать план мероприятий по увеличению оборота, – сообщила генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова. – В любом случае, уже сейчас понятно, что сделка существенно отразилась на расстановке сил на отечественном фармацевтическом рынке».

Кроме того, сделка ознаменовала выход «Эркафарм» в новые округа России: Урал, Западная Сибирь и Дальний Восток.

Таким образом группа компаний представлена во всех 8 федеральных округах, консолидированная доля рынка составляет 4,6 %. На момент закрытия сделки порядка 100 аптек в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде и Нижегородской области, а также в Новосибирске уже переоформлены и работают под брендами ГК «Эркафарм» – «Озерки» и «Доктор Столетов».

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»