Teva разработала «Карту доступности» для маломобильных москвичей

Компания Teva представила новую концепцию своего корпоративного бренда «Без барьера».

Компания разработала «Карту доступности» – цифровой инструмент на каждый день, адресованный маломобильным людям.

В основу работы сервиса заложена возможность фильтрации объектов, отвечающих параметрам доступности для маломобильных людей, по 13 тематическим категориям и более чем 25 подкатегориям (здравоохранение, социальная поддержка, образование и многие другие) и выведение их на карту Москвы. Каждый из них имеет собственную карточку с описанием и информацией о наличии пандуса, подъемника, адаптированной функциональной зоны, предоставлении льгот и других элементах безбарьерной среды.

Чтобы продемонстрировать возможности сервиса, Teva пригласила маломобильных людей и тех, кто о них заботится, протестировать, действительно ли он облегчает передвижение по городу. Участники акции отметили, что сервис действительно решает многие проблемы.

Информация на «Карте доступности» постоянно обновляется, сервис пополняется новыми объектами благодаря усилиям компании, волонтеров и неравнодушных людей.

«Фармацевтический вестник»