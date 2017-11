ЦВ «ПРОТЕК» и Российский Красный Крест помогут людям вместе Teva разработала «Карту доступности» для маломобильных москвичей » Gartner включил Navicon в список поставщиков CRM для фармацевтических и биотехнологических компаний Системный интегратор и разработчик Navicon назван одним из 18 интеграторов CRM-решений для фармотрасли и биотехнологической индустрии, по материалам обзора «Market Guide for CRM in Pharma and Biotech» глобального аналитического агентства Gartner. Navicon стал единственной компанией с головным офисом в России, включенной в отчет. Исследование Gartner «Market Guide for CRM in Pharma and Biotech» проводится ежегодно и описывает ключевые тренды, а также дает представление о глобальном рынке автоматизации фармацевтики и биотеха. Согласно отчету Gartner1, выделяются на фоне остальных игроков рынка и привлекают внимание заказчиков поставщики, предлагающие корпоративные решения для мультиканального маркетинга. Руководители фармкомпаний считают мультиканальный маркетинг критически важным инструментом для коммуникации с врачами и другими целевыми аудиториями. Теперь перед ИТ-директорами стоит задача предоставлять более подробные инструменты аналитики, планирования и таргетирования, чтобы их коллеги из маркетинга могли разрабатывать и оптимизировать ресурсы для коммуникации. Цикл маркетинга в фармкомпаниях сокращается с месяцев до недель и дней. В некоторых случаях изменения вносятся в режиме реального времени для достижения лучшей результативности на основе точного знания клиентской базы. Специализированное решение Navicon Pharma CRM позволяет повысить эффективность взаимодействия отделов продаж и маркетинга, используя единую среду для хранения всего массива данных о целевых аудиториях. Решение создано на базе платформы Microsoft Dynamics 365, и в сочетании с другими решениями Navicon для автоматизации фармацевтики позволяет создать внутри фармкомпании комплексную ИТ-экосистему. «Медицинские представители все еще остаются основной «движущей силой» фармацевтических компаний – по данным Ipsos Healthcare, 51% практикующих врачей считает их главным источником информации о лекарственных препаратах. Но количество времени на общение медицинских представителей с фармацевтами и врачами непрерывно снижается. Зачастую на презентацию одного продукта у представителя есть не больше 5 минут. Поэтому фармотрасль вступает в этап мультиканальной коммуникации с партнерами и клиентами, когда живое общение сопровождается удаленным взаимодействием по цифровым каналам. Концепция multichannel management, реализованная в Navicon Pharma CRM, помогает медицинским представителям выстроить персональную коммуникацию во всех каналах», – комментирует Софья Тотмакова, руководитель департамента CRM компании Navicon. Клиент-ориентированный подход к маркетингу потребовал от фармкомпаний, в том числе, более точного стратегического планирования и таргетинга, а также непрерывного контроля полевых продаж и маркетинговых активностей. В итоге фармкомпании начали интегрировать CRM-системы с инструментами клиентской аналитики и перешли к интенсивному использованию мобильных технологий. «Современные CRM-системы используют все возможности мобильных устройств: доступ к фото-, видеокамерам (например, для фиксации выкладки товаров производителя в рознице), геолокации, а также СLМ-модулю – для проведения интерактивных презентаций прямо во время встречи. Полевым сотрудникам фармкомпаний это помогает оперировать точной информацией о клиенте во время визита и максимально эффективно использовать отведенное им время на презентацию продуктов, а региональным менеджерам – контролировать работу подчиненных им медицинских представителей», — комментирует Евгений Смирнов, коммерческий директор Navicon. Напомним, что Navicon в 2017 году стал «Партнером года» Microsoft в России, получил статус Microsoft Cloud CRM Gold и вошел в “2017 Microsoft Inner Circle” – топ партнеров корпорации по линейке Microsoft Dynamics. Проект внедрения Navicon Pharma CRM в компании «Р-ФАРМ» признан «Проектом года» в номинации «CRM-системы» по результату голосования ИТ-директоров в сообществе Global CIO. Подписчики могут получить полную версию отчета «Market Guide for CRM in Pharma and Biotech» на сайте компании Gartner. Gartner не поддерживает каких-либо вендоров, продуктов или сервисов в данной исследовательской публикации и не советует пользователям выбрать только указанных в отчёте вендоров на основании их позиций в рейтингах или иной квалификации. Исследование Gartner содержит мнение исследовательской организации Gartner и не должно трактоваться как утверждение факта. Gartner отказывается от всех гарантий, выраженных или подразумеваемых, в отношении этого исследования, включая любые гарантии товарности или соответствия компаний и продуктов специфическим целям заказчика. 1Gartner, “Market Guide for CRM in Pharma and Biotech,” Stephen Davies, 26 October 2017. Источник публикации: Navicon «Фармацевтический вестник»