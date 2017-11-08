ЦВ «ПРОТЕК» и Российский Красный Крест помогут людям вместе

ЦВ «ПРОТЕК», ведущий национальный дистрибьютор фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья, и Общероссийская общественная организация Российский Красный Крест заключили соглашение о сотрудничестве в сфере благотворительности.

В рамках соглашения ЦВ «ПРОТЕК» будет предоставлять продукты из ассортимента собственных торговых марок. Те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, на благотворительной основе получат высококачественные изделия медицинского назначения и средства гигиены марки «Клинса» и других брендов ЦВ «ПРОТЕК». Поставки продукции СТМ позволят помочь социально незащищенным слоям населения и оказать поддержку в кризисной ситуации.

«Сотрудничество наших организаций позволит предоставить помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается, и будет способствовать изменению положения уязвимых групп населения. Кроме того, мы планируем совместно с Российским Красным Крестом участвовать в популяризации здорового образа жизни и проведении полезных информационных акций для населения», – сообщила Ольга Смирнова, директор по развитию ЦВ «Протек».

«Наше сотрудничество с ЦВ «Протек» в сфере благотворительной деятельности направлено на снижение кризисной ситуации среди населения и это очень важно.

Российский Красный Крест многие годы воплощает идеи милосердия и гуманизма в реализации многих программ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, по профилактике и оказанию помощи больным ТВ и ВИЧ-инфекцией, пропаганде безвозмездного донорства, обучению по оказанию первой помощи, пропаганде здорового образа жизни, а также оказанию гуманитарной помощи уязвимой категории населения. Проведение совместных благотворительных акций, информирование населения о здоровом образе жизни является основой в укреплении сотрудничества между ЦВ «Протек» и Российским Красным Крестом», – рассказала председатель Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест Лукутцова Р.Т.

ЦВ «ПРОТЕК» и Общероссийская общественная организация Российский Красный Крест настроены на долгосрочное и успешное сотрудничество.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»