Модернизация препаратов традиционной китайской медицины оказалась смертельно опасной

Ранним январским утром 2012 года 37-летний фермер У Сяолян обратился в местную поликлинику с жалобой на головную боль. Врач сделал ему две инъекции препаратов, изготовленных из растений, веками применяемых в Поднебесной в медицинских целях. К полудню пациент был уже мертв. И этот случай далеко не единичный, пишет агентство Bloomberg.

Вскрытие показало, что У Сяолян скончался от лекарственной аллергии. Но врачи не смогли сказать, на какие именно препараты, поскольку в ампулах содержались десятки, если не сотни компонентов, полученных из двух растений.

Веками китайцы использовали растения и различные части животных для приготовления различных снадобий для лечения простуды, гриппа, сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Эти снадобья применялись перорально в виде отваров и настоек. Но медицина в КНР, как и вся промышленность, сделала гигантский рывок в области модернизации, и местные производители не остались в стороне, превратив древние рецепты в быстродействующие инъекционные препараты. По данным исследовательской компании Forward Industries Institute, в 2016 г. объем продаж инъекционных препаратов традиционной китайской медицины составил 13 млрд долл.

Между тем, такой резкий шаг из глубины веков в современность вызвал немало опасений со стороны общества и специалистов здравоохранения. В настоящее время в Китае продаются сотни наименований инъекционных препаратов традиционной медицины, многие из которых вообще не проходили клинические исследования. В придачу, врачи часто назначают не апробированные комбинации. Согласно официальным данным, с 2011 по 2016 годы количество побочных реакций, начиная с кожной сыпи и кончая летальным исходом, удвоилось до 133 тыс.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»