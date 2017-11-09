ФАС выдвинула условия для слияния Bayer и Monsanto

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предъявила ряд требований, которые придется выполнить перед слиянием немецкой фармкомпании Bayer и американскому производителю семян Monsanto. Служба обязала Bayer обеспечить российским компаниям доступ к своим агротехнологиям, в том числе к разработкам в области цифрового земледелия.

Такое решение было принято после того, как ФАС оценила возможные риски для российского аграрного рынка, связанные со слиянием двух компаний. Ведомство отмечает вероятность злоупотребления объединенной компанией своими позициями в России, а выдвинутые условия исключат подавление конкуренции и дадут толчок развитию отечественного рынка агротехнологий.

«Для выполнения данных условий компании «Байер АГ» необходимо будет в трехмесячный срок заключить договор с компетентной организацией, определенной антимонопольным органом, с целью обеспечения и мониторинга трансфера технологий, в том числе на основании неэксклюзивной лицензии, и обеспечения недискриминационного доступа к цифровым агрономическим платформам», – инструктирует ФАС России в своем сообщении.

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer поглотил Monsanto, лидера американского рынка генетически модифицированных семян и гербицидов, еще в сентябре 2016 года. С учетом долгов Monsanto общая сумма сделки составила $66 млрд. В странах, где работают компании, антимонопольные ведомства занимаются оценкой данной сделки, в том числе и в России. В октябре 2017 года пресс-служба Bayer сообщила о продаже растениеводческих подразделений химическому концерну BASF за 5,9 млрд евро в рамках выполнения условий антимонопольных регуляторов для завершения сделки по приобретению Monsanto.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Одним из ведущих направлений Bayer является здравоохранение. Количество сотрудников Bayer превышает 115 тысяч человек по всему миру. Оборот Bayer в 2016 году составил 46,77 млрд евро, а прибыль – 4,53 млрд евро.

Источник: ФАС России

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