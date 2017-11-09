Правительство Рязанской области увеличило до 5,7 млрд рублей инвестиции в развитие ООО «ФОРТ»

Совет по инвестициям Рязанской области принял решение увеличить объем капитальных вложений по проекту развития ООО «ФОРТ» с 3,5 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. Такое решение принято на заседании Совета 7 ноября.

Фармацевтическое предприятие подало заявку на изменение параметров в действующем инвестиционном соглашении, заключенном в апреле 2011 года между Правительством Рязанской области и ООО «ФОРТ».

«Сроки реализации проекта продляются. Кроме того, объем налоговых поступлений в бюджет региона возрастет до 1,5 млрд рублей, количество рабочих мест увеличится с 510 до 744», – сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Фармацевтический вестник»