Частный медцентр оштрафовали за несообщение о неблагоприятной реакции на лекарство со смертельным исходом

За 9 месяцев 2017 года Территориальным органом Росздравнадзора по Ростовской области получено всего лишь 18 сообщений о проявлении неблагоприятных реакций (НПР) при применении лекарственных средств. Это, безусловно, свидетельствует о том, что медицинские организации уделяют данному вопросу недостаточно внимания.

Не считают необходимым сообщать об НПР даже в том случае, когда ей сопутствует смерть пациента. Так, информация о том, что в ростовской частной клинике во время проведения лечебной блокады у молодой женщины случился анафилактический шок с летальным исходом, поступила в Росздравнадзор из городского управления здравоохранения, а не от самого медучреждения.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7.8 КоАП РФ. Клиника признана виновной и оштрафована на 30 тыс. руб. (максимальный штраф в отношении юрлиц, предусмотренный статьей, — 70 тыс. руб.)

Как показывает практика, о неблагоприятных реакциях в России сообщают не более 4% врачей. Между тем, согласно статистике ВОЗ, именно НПР являются четвертой по значимости причиной смерти пациентов.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»