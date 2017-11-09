Ростовский Росздравнадзор выявил в аптеке рецепты с признаками фальсификации

Росздравнадзор по Ростовской области собрал у оптовых фармацевтических организаций данные об их поставках в розничные предприятия лекарственных средств, популярных среди аптечных наркоманов. В процессе оказалось, что в одну из торговых точек региона с начала года было отгружено 27 тыс. упаковок «Лирики». Об этом говорилось в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики территориального органа, которые прошли 9 ноября в Ростове-на-Дону.

— До недавних пор у нас не было сведений о том, какая аптека сколько упаковок таких лекарственных препаратов получила, — призналась руководитель территориального органа Татьяна Полинская. – Когда мы будем направлять в аптеку приказ о проведении внеплановой документарной проверки, то будем просить подтвердить ведение предметно-количественного учета и указать количество рецептов. Я думаю, что 27 тыс. рецептов она нам не предоставит. А если предоставит, то мы будем просить ГУВД и прокуратуру проверить подлинность этих документов. Мы уже провели совместную с прокуратурой проверку в одном предприятии и, по нашему мнению, там имелись поддельные рецепты.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»